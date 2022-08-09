В 11 кварталах Якутска поменялся поставщик горячего водоснабжения

Энергокомпания обращает внимание клиентов — с 1 июля поставку и расчеты горячего водоснабжения в кварталах 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 111, 112, 113, части 103 осуществляет АО «Теплоэнергия». Поставку теплоэнергии, в том числе для приготовления горячей воды с использованием теплообменников, осуществляет ПАО «Якутскэнерго». Обслуживание по сбыту и расчет осуществляет филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт».

Жители этих кварталов при отсутствии задолженности в текущем расчетном периоде получат квитанции на услуги за отопление и электроэнергию. При наличии задолженности сохранится графа «Горячее водоснабжение», а оплата будет распределяться пропорционально по всем предоставленным услугам.

По вопросам начисления за услуги горячего водоснабжения, контроля сроков поверки приборов учета горячей воды и приема показаний с 1 июля следует обратиться в АО «Теплоэнергия».

В связи со значительным ростом случаев коронавирусной инфекции среди сотрудников филиала ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» и в целях сохранения здоровья жителей столицы республики приём граждан в Центре обслуживания потребителей (ул. Ф. Попова, 21) и во всех пунктах приема платежей осуществляется только по предварительной записи.

ПАО «ДЭК» принимает все меры, чтобы сделать офисы безопасными и защищенными от опасного заболевания. Здоровье клиентов и сотрудников всегда находится в приоритете.

Для предварительной записи также можно обратиться по номеру единого контакт-центра ПАО «ДЭК» 8-800-234-7777. Режим работы ЕКЦ — понедельник-пятница с 9:00 до 19:00 по местному времени регионов без перерыва, при этом в круглосуточном режиме жители могут воспользоваться автоматизированным голосовым сервисом (IVR).

Якутскэнергосбыт напоминает клиентам о дистанционных сервисах обслуживания. Онлайн возможности позволят решить ряд вопросов без посещения офисов компании.

В специальном разделе сайта ПАО «ДЭК» Услуги онлайн собрана информация обо всех сервисах, которые в дистанционном режиме помогут передать показания, оплатить за коммунальные услуги, подписаться на электронную квитанцию, посетить интернет-приемную и задать вопрос, завести Личный кабинет. В любое удобное время возможна оплата с помощью онлайн-сервисов. С полным перечнем способов оплаты можно ознакомиться здесь.

Кроме того, для якутян внедрено мобильное приложение, скачать которое может каждый, а для его использования достаточно смартфона. Мобильное приложение «ЛК ДЭК Якутскэнергосбыт» уже доступно в Google Play и AppStore.