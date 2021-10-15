В Өргөннөөхе будут разводить якутский скот

На прошлой неделе в Батаринский наслег Мегино-Кангаласского улуса завезли якутский скот из Оймяконского и Амгинского улусов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РС(Я). Как отметил главный зоотехник ГКП «Якутский скот» Андрей ТУРАНТАЕВ, якутский скот отличается выносливостью, и стадо после дороги чувствует себя хорошо. 19 голов, в том числе 7 дойных коров доставили на трех автомобилях на участок Өргөннөөх. Здесь еще до войны разводили якутскую породу, поэтому жители радуются, что якутский скот вернулся на свою историческую родину.

Животных разместили в старом коровнике. Для них заготовили на зиму 40 тонн сена. Отметим, что в середине ноября текущего года сюда завезут еще 40 голов якутской породы скота. К этому времени будет достроен новый каркасный коровник на 100 голов с использованием сэндвич-панелей. На сегодня строительные работы идут полным ходом, инвестором является ООО «Навигатор+».

Это будет уже девятое по счету отделение, которое будет заниматься селекцией якутской породы скота. Управляющим отделением назначен житель села Сымах Василий ЖИРКОВ.

Напомним, восстановление поголовья якутского скота – одна из базовых задач сельского хозяйства республики. Для сохранения уникальной породы якутских коров, в 2019 году по указу главы республики Айсена НИКОЛАЕВА о стратегических направлениях развития агропромышленного комплекса создано казённое предприятие «Якутский скот».

Как отметил министр сельского хозяйства РС(Я) Александр АТЛАСОВ, сегодня предприятием начаты серьёзные шаги для сохранения и восстановления популяции якутского скота. «Хозяйства, которые разводят якутский скот, работают и показывают неплохие результаты, строятся новые животноводческие комплексы, тем самым создается хорошая база для дальнейшего развития аборигенной якутской породы скота»- подчеркнул министр.

За последние 5 лет поголовье якутского скота возросло в 1,5 раза до 2 тысяч голов, из которых 760 голов приходится на генофондные питомники, 555 – базовые хозяйства, 585 – иные фермерские хозяйства и ИП. На сегодня разведением якутского скота занимаются в 20 наслегах 14 районов республики, а также в Якутске. На 1 октября т.г. поголовье якутского скота составило 2394 голов, в том числе коров — 804 голов, приплод составил 550 голов. Из общего поголовья скота в ГКП РС(Я) «Якутский скот» содержится 983 голов, в том числе 277 коров.

В целом, с целью выведения этой уникальной породы из под угрозы исчезновения указом главы республики Айсена Николаева поставлена задача к 2024 году довести поголовье якутского скота до 3 тысяч голов, в том числе маточное поголовье – до 1 тысячи голов.