В Үс Хатын проведен текущий ремонт 10 объектов

На постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы, 24 февраля рассмотрели итоги работы за 2021 год и планы на 2022 год управления образования, а также управления культуры и духовного развития окружной администрации.

В прошлом году в высшие учебные заведения поступили 57,5% , в учреждения системы профессионального образования — 31% выпускников г. Якутска. В 2021 году школу окончили 11 классы — 2 291 молодых людей, 10 из них при сдаче Единого государственного экзамена получили 100 баллов. Медаль «За особые успехи в учении» по итогам 2020-2021 учебного года получили 205 выпускников.

Рассказывая о планах на текущий год, начальник управления образования Алексей Семенов отметил, что предстоит капитальный ремонт 11 объектов, 3 объекта (пристрои к СОШ № 5, 12 г. Якутска и Хатасской школе) будут сданы в конце года.

Кроме того, усилят работу по реализации национального проекта «Образование», будут распространены лучшие практики образовательных учреждений и педагогов.

Во время заседания член общественной палаты Александра Федорова сообщила, что у сотрудников дошкольных образовательных учреждений в течение двух лет не повышалась заработная плата и они с надеждой ждут индексации. В ходе комиссии было рекомендовано окружной администрации рассмотреть возможность воссоздать МУП «Детские автобусы» для перевозки детей.

Вторым вопросом комиссия рассмотрела итоги работы за 2021 год и планы на 2022 год управления культуры и духовного развития окружной администрации.

По словам начальника управления Индиры Ли, в прошлом году в городе было проведено 7797 культурных мероприятий, посетило 490261 человек, что больше, чем в 2020 году.

С 1 января повысилась заработная плата в отрасли на 3% и на 16% у преподавателей Детских школ искусств. Средняя заработная плата у работников культуры и преподавателей ДШИ составляет более 80 000 руб.

Из планов на 2022 год, Индира Петровна отметила, что идет подготовка ко Дню Победы, юбилейным мероприятиям, Ысыаху Туймаада, будет увеличено количество культурных мероприятий. В 2021г. в местности Үс Хатын был проведен текущий ремонт 10 объектов, в этом году планируют сделать указатели с Намского тракта, обустроить входную группу, новую площадку встречи солнца.