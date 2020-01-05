Узнай свою судьбу и активируй денежную удачу!

В эти дни каждый человек внутренне ощущает волшебство. Наступило время магии. Воспользуйся же этим!

Приглашаем посетить вечер Волшебства и магии звука! Медитативную музыку весь вечер исполняют для вас народные артисты Республики Саха (Якутия) Клавдия и Герман ХАТЫЛАЕВЫ. Медитация поможет направить энергию в нужное русло, сделав её созидательной. Под магическую музыку в исполнении любимых артистов, все негативные эмоции покинут вас.

Арт-терапия — всем гостям будет предоставлена возможность нарисовать, чего душа просит. Бумага и цветные карандаши будут предоставлены. Рисование – это универсальный, приятный и легкий способ самопознания, снятия стресса, раскрытия своих творческих способностей. В процессе творения мандалы желаний под живую музыку, вас ждут инсайты и озарения. Живительная сила Благодарности.

Известный дизайнер и медиум Саргылана БАРАХОВА – ЫМЫЫ с каждым гостем поговорит индивидуально, расшифрует рисунки, предскажет будущее, ответит на вопросы. Благословит на благополучие и изобилие.

На этом вечере мы активируем вашу денежную удачу в 2020 году.

Важно!

Возьмите с собой купюру, которую вы не будете тратить весь год. Вместе мы сделаем денежный талисман. Не обязательно большого номинала, может быть 50, 100, 200 или 500 рублей — это не имеет значения, важно чтобы на купюре были повторяющиеся цифры, например 33, 66, 88, 555. Если присутствуют цифры 128 или 28, инициалы вашего имени, фамилии, может быть, номер вашего дома или квартиры, эти купюры считаются счастливыми.

Волшебные вечера — ежедневно с 8 по 19 января 2020 года!

В Ювелирном доме «Киэргэ», 2 этаж

По адресу: пр. Ленина, 9/2

Начало в 18 ч

Энергообмен — 1000 рублей.

Мы ждём вас, дорогие друзья!

Контактный телефон: 42-56-13