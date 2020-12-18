С 18 по 22 декабря в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) и его структурных подразделениях проводится Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

Граждане и представители организаций могут узнать о задолженности в режиме онлайн через сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Республике Саха (Якутия) https://r14.fssp.gov.ru/. В окне поиска необходимо набрать ФИО и дату рождения. Если проверяемое лицо имеет задолженность – появится таблица, содержащая такие данные, как ФИО должника, номер исполнительного производства, дата возбуждения, предмет исполнения, отдел судебных приставов, судебный пристав-исполнитель и его телефон. В данном сервисе есть возможность распечатать квитанцию для оплаты долга в кредитных организациях или отделении почты. Также рассчитаться с задолженностью можно с помощью сервиса «Единый портал государственных услуг».

Кроме того, на Едином портале государственных услуг реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства по исполнительному производству в электронной форме. Это стало доступно для физических и юридических лиц.

Для удобства граждан на официальном сайте Управления функционирует электронный сервис «Интернет-приемная» https://r14.fssp.gov.ru/ir/, с помощью, которого гражданин может подать электронное обращение и получить ответ на него на свой электронный ящик.

В целях оперативного решения вопросов по исполнительному производству в Управлении работает Единый центр телефонного обслуживания. Позвонив по номеру телефона 8(4112)31-96-97, жители республики могут получить справочную информацию.