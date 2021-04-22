В преддверии майских праздников Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) присоединяется к Всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах».

Акция будет проходить в течение одного дня — 23 апреля 2021 года во всех регионах Российской Федерации. Цель её проведения — привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности и своевременного её погашения. В ходе акции сотрудники УФССП России по Республике Саха (Якутия) проинформируют жителей нашего региона о необходимости получения достоверных сведений об исполнительных производствах только путём использования официальных источников.

Участились случаи совершения мошеннических действий, недобросовестными гражданами, которые выдают себя за представителей службы судебных приставов. Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам и представителям организаций, как сделать безопасным использование электронных сервисов в сети Интернет.

В сети Интернет можно найти множество ресурсов, в разной степени подражающих официальным ресурсам службы судебных приставов. Следует помнить о нескольких правилах, которые помогут избежать встречи со злоумышленниками: