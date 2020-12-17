Ужесточено обвинение экс-директору «Водоканала» Николаю Жесткову

По данным SakhaLife, в конце ноября переквалифицировано обвинение в отношении Николая ЖЕСТКОВА, бывшего генерального директора «Водоканала» Якутска.

Напомним, что уголовное дело в отношении Жесткова было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, Николай Жестков 01.02.2005 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, от имени ГУП «Водоканал» заключил с ООО «Гейзер», возглавляемой его супругой ЖЕСТКОВОЙ Светланой Николаевной, не обусловленный производственной и экономической необходимостью договор на отпуск питьевой воды «Водоканалу» на период с 1 февраля 2005 года до 1 января 2030 года. Поставщик, то есть предприятие супруги Жесткова обязалось поставлять воду покупателю, то есть городскому «Водоканалу» в количестве 12,5 м3/час, 300 м3 в сутки. На момент заключения договора тарифы на воду составляли 12 рублей за один кубометр.

Далее, заручившись подписанными актами выполненных работ, Светлана Николаевна выставляла счета бухгалтерии «Водоканала» с указанием реквизитов своего предприятия в банке «Таатта». И бухгалтерия «Водоканала» ежемесячно исправно оплачивала эти счета.

В 2010 году изменилась форма собственности «Водоканала», из ГУПа он был переоформлен в ОАО. С учетом этих изменений незамедлительно был оформлен новый договор между «Водоканалом», теперь уже теперь уже в форме ОАО, и ООО «Гейзер», под которым вновь поставили свои подписали руководители – супруги Светлана и Николай Жестковы. Чтоб не разводить лишнюю бюрократию и не заморачиваться с ежегодной договорной кампанией, был указан длительный срок действия – с 1 января 2010 года по 1 января 2030 года. При этом объемы поставок остались теми же, что и в 2005 году – 12,5 м3/час, 300 м3 в сутки. Тарифы же возросли, составив уже 19,20 рублей за один кубометр.

Алгоритм действий оставался тем же – Светлана Жесткова от лица ООО «Гейзер» выставляла акты и счета, которые «Водоканал» Якутска официально признавал и исправно оплачивал.

По версии следствия, супруги Жестковы реализовывали свой единый преступный замысел, направленный на систематическое хищение денежных средств ГУП «Водоканал». Следствие считает, что за все эти годы супруги Жестковы нанесли «Водоканалу» материальный ущерб в размере 38 653 596, 30 рублей — тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 30 копеек, то есть в особо крупном размере, считает следствие.

Этими денежными средствами супруги Жестковы распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными действиями Жестков Николай Васильевич подозревается в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества. вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Исходя из этого, действия обвиняемого Жесткова Н.В. переквалифицированы с ч. 1 ст. 285 УК РФ на ч.4 ст. 160 УК РФ.

Поясним, что наказание по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 285 УК РФ — Злоупотребление должностными полномочиями, как трактовалось вначале, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей и лишением свободы максимум до 4-х лет.

По статье, которой переквалифицировано обвинение Жесткову — ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, а равно в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей

О принятом решение уведомлен обвиняемый Жестков и его адвокат СИВОКОЗОВ.

Отметим, что в 2019 году, когда Николай Жестков был помещен под домашний арест, в СМИ сообщалось, что он готов добровольно возместить материальный ущерб в размере 20 миллионов рублей. Сообщалось, что он полностью признал вину, рассказал об обстоятельствах преступления.

В это же время СМИ со ссылкой на пресс-службу АО «Водоканал» сообщили, что предприятие обратилось в правоохранительные органы с заявлением по другим фактам злоупотребления служебными полномочиями экс-директора предприятия Николая Жесткова.

Как сообщила Якутия.медиа https://yakutiamedia.ru/news/857512/ под «другими фактами злоупотребления» речь может идти о крупном контракте, заключенном с московской компанией. Проведенная аудиторами проверка пришла к выводу, что Жестков превысил свои полномочия при заключении крупной сделки от имени АО «Водоканал» на сумму свыше миллиарда рублей. Причем, москвичи выполнили работ на 0,5 млрд рублей и расторгли контракт сославшись на банкротство компании субподрядчика.

Уголовное дело расследуется давно, близок тот день, когда оно, пройдя все предусмотренные стадии, будет передано в суд, который примет во внимание все обстоятельства дела и вынесет справедливое решение.

СПРАВКА:

Жестков Николай Васильевич родился в 1959 году в поселке Маяк Октября Волгоградской области.

В 1985 году окончил Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности «Водоснабжение и канализация».

С 1985 г. — мастер производственного управления «Водоканал» г. Волжский (Волгоградская область).

С 1991 г. – главный инженер ГУП «Водоканал» г.Якутска.

С 2000 г. — 20018 г. – генеральный директор ОАО «Водоканал» г. Якутска.

В июле 2019 года был помещен под домашний арест.