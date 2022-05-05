Ужесточена ответственность за неуплату алиментов

С января текущего года вступили в силу изменения в законодательстве, в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Указанные изменения предусмотрены федеральными законами № 479 «О внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и № 499 «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Ранее к административной и уголовной ответственности привлекались граждане в случае «неуплаты без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей». Таким образом, должники, частично уплатившие алименты в меньшем размере, чем установлено исполнительным документом, могли избежать ответственности как исполняющие свои обязательства.

Кроме того, Федеральным законом № 479 статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена приложением, в соответствии с которым лицо, в полном объеме погасившее задолженность, с даты, указанной в судебном решении либо нотариально удостоверенном соглашении, по выплате средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, освобождается от уголовной ответственности.

С начала года в Республике Саха (Якутия) дела об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ возбуждены в отношении 231 должника.

Уголовные дела по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждены в отношении 129 должников, уклоняющихся от уплаты алиментов.