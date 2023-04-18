Уже в который раз! Самосвал оборвал провода в Якутске

18 апреля в 17:31 ч. в Якутске из-за стороннего воздействия самосвалом Shacman отключена воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ «Л-АБЗ», питающаяся с подстанции 110 кВ «ДСК». Грузовой автомобиль оборвал провод одной фазы воздушной линии ВЛ-10 кВ «Л-АБЗ» возле здания по улице Чернышевского, 122. Пострадавших нет. О происшествии сообщено в правоохранительные органы. Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» приступил к аварийно-восстановительным работам. Под ограничением находится часть улиц Автодорожная и Красильникова.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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