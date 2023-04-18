18.04.2023
19:09
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Происшествия
Уже в который раз! Самосвал оборвал провода в Якутске
18 апреля в 17:31 ч. в Якутске из-за стороннего воздействия самосвалом Shacman отключена воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ «Л-АБЗ», питающаяся с подстанции 110 кВ «ДСК».
Грузовой автомобиль оборвал провод одной фазы воздушной линии ВЛ-10 кВ «Л-АБЗ» возле здания по улице Чернышевского, 122. Пострадавших нет. О происшествии сообщено в правоохранительные органы.
Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» приступил к аварийно-восстановительным работам.
Под ограничением находится часть улиц Автодорожная и Красильникова.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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