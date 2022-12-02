Уже третьи сутки задерживается рейс из Улан-Удэ!

Нам пишут: Уже на 3 суток перенесен рейс авиакомпании «Аврора» из Улан-Удэ в Якутск. Сегодня пассажиры получили новое смс оповещение.

Конечно, ни о каком питании и тем более размещении в гостинице, не идёт и речи. Вообще, после того как российские авиакомпании попали под санкции, эти международные стандарты авиаперевозок являются излишними пережитками прошлого 🤷🏻‍♀️

На фото: сломанный самолёт авиакомпании «Якутия» в аэропорту Улан-Удэ, из-за которого предположительно продолжается задержка рейса, которую Дальневосточный перевозчик не в силах исправить, т.к. нет запчастей и мало исправных самолётов.