Уже не осень, но ещё и не зима…

Синица — самая стойкая и полезная птица. Зимой собираются в маленькие стайки,

прижимаясь к друг другу в пушистый комок. Так они переносят холодную погоду. На северо-востоке, ночью в центральных районах небольшой, в Томпонском, Оймяконском районах местами сильный снег, днем на юго-западе снег, мокрый снег. Ветер порывистый на северо-востоке и юго-западе местами до 9-14 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -5-10°, на западе, юге, северо-востоке, северо-западе -15-20°, в низинах северо-востока -20-25°. Днем 0,-5°, на юго-западе +1+6°, на севере, северо-востоке -10-15°. На побережье Анабарского, Булунского районов порывистый ветер до 15-20 м/с, метель. В Якутске ночью слабый снег, ветер западный 3-8 м/с, утром порывы до 12 м/с., температура ночью-6-8, днем-2-4.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх