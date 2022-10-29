29.10.2022
01:00
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Погода
Уже не осень, но ещё и не зима…
На северо-востоке, ночью в центральных районах небольшой, в Томпонском, Оймяконском районах местами сильный снег, днем на юго-западе снег, мокрый снег. Ветер порывистый на северо-востоке и юго-западе местами до 9-14 м/с, поземок. Температура воздуха ночью -5-10°, на западе, юге, северо-востоке, северо-западе -15-20°, в низинах северо-востока -20-25°. Днем 0,-5°, на юго-западе +1+6°, на севере, северо-востоке -10-15°. На побережье Анабарского, Булунского районов порывистый ветер до 15-20 м/с, метель.
В Якутске ночью слабый снег, ветер западный 3-8 м/с, утром порывы до 12 м/с., температура ночью-6-8, днем-2-4.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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