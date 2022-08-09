09.08.2022
21:04
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Природа

Фотофакт: уже краснеет брусника — скоро по ягоды!

По словам якутян, в некоторых местах уже созрела брусника, а вот вблизи Якутска маслят еще не видно, только волнушки и грузди. Однако за брусникой рекомендуется отправляться в лес после 20 августа, когда ягода полностью созреет. По сбору грибов ограничений нет. Фото: qmattteo, разместил тгк Yakutsk News

Фото: qmattteо
Источник: тгк Yakutsk News

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