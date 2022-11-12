12.11.2022
01:00
108
Погода
Уже чувствуется дыхание зимы: В столице резко похолодало
На западе, в центре, юго-востоке небольшой, местами умеренный снег. В Мирнинском, Ленском районах местами порывистый ветер до 15-20 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -17-22°, при прояснении -25-30°, на северо-западе, по нижней Лене -32-37°, в низинах на северо-востоке -40-45°, на юго-западе -10-15°, днем -15-20°, на западе -6-11°, на юго-западе -1-6°, на севере -23-28°, в низинах северо-востока -31-36°.
В Якутске небольшой снег, ветер ночью западный, днем юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -22-24°, днем -19-21°
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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