Уже 28 июля! Летний, жаркий, праздничный корпоратив ко Дню торговли — в «Орто дойду»!

Уже 28 июля! Летний, жаркий, праздничный корпоратив ко Дню торговли и общественного питания в новом летнем навесе туркомплекса «Орто дойду»!
Устройте себе незабываемый праздник с коллегами!!!
Вас ждет:
- Обряд АЛГЫС на успех и благополучие!
- Зажигательный ведущий Евгений Прокопьев!
- Концерт со звездами эстрады Джида, Уля Сергучева-Кюнней, Тыас Уус, Грин Апельсин и скрипач-виртуоз Елена Березовская!
- Дискотека на свежем воздухе!
- Вкусный ужин от ресторана «Орто дойду»!
- Будет работать профессиональный фотограф!
- ПРИЗЫ и ПОДАРКИ!
«Орто дойду» — это место СИЛЫ и ЭНЕРГИИ! Зарядитесь ими на целый год!
Будет установлен LED-экран, где вы сможете транслировать видеоролики, презентации и делиться о ваших успехах!
МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!
Мы приглашаем на корпоратив разные предприятия торговли: малого и среднего бизнеса.
По желанию будет возможность остаться с ночевкой в гостевых домиках или беседках, рядом расположена мангальная зона для шашлыков (за доп.оплату).
Окунитесь в самый душевный отдых на природе и насладитесь свежим летним воздухом вдали от города!
Мы проведем для вас самый большой, зажигательный праздник и возьмем все заботы на себя! У вас на целый год останется впечатления, фото от праздника! Кто хорошо отдыхает, хорошо работает!
При ранней заявке поможем организовать трансфер (от 200-300 руб/чел в один конец).
Стоимость билета от 2000-2500 р./чел., в т.ч. 600р программа, ужин от 1400 до 1900р.
С собой можно привести торт, фрукты, напитки, призы для розыгрышей и награды.
Принимаем заявки от коллективов: 89142711227, 89246636777
Адрес: Покровский тракт, 49 км.
Сайт: http://orto-doydu.ru
Instagram: @orto_doydu_restoran