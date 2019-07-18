Уже 28 июля! Летний, жаркий, праздничный корпоратив ко Дню торговли — в «Орто дойду»!

Уже 28 июля! Летний, жаркий, праздничный корпоратив ко Дню торговли и общественного питания в новом летнем навесе туркомплекса «Орто дойду»!

Устройте себе незабываемый праздник с коллегами!!!

Вас ждет:

Обряд АЛГЫС на успех и благополучие!

Зажигательный ведущий Евгений Прокопьев!

Концерт со звездами эстрады Джида, Уля Сергучева-Кюнней, Тыас Уус, Грин Апельсин и скрипач-виртуоз Елена Березовская!

Дискотека на свежем воздухе!

Вкусный ужин от ресторана «Орто дойду»!

Будет работать профессиональный фотограф!

ПРИЗЫ и ПОДАРКИ!

«Орто дойду» — это место СИЛЫ и ЭНЕРГИИ! Зарядитесь ими на целый год!

Будет установлен LED-экран, где вы сможете транслировать видеоролики, презентации и делиться о ваших успехах!

МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!

Мы приглашаем на корпоратив разные предприятия торговли: малого и среднего бизнеса.

По желанию будет возможность остаться с ночевкой в гостевых домиках или беседках, рядом расположена мангальная зона для шашлыков (за доп.оплату).

Окунитесь в самый душевный отдых на природе и насладитесь свежим летним воздухом вдали от города!

Мы проведем для вас самый большой, зажигательный праздник и возьмем все заботы на себя! У вас на целый год останется впечатления, фото от праздника! Кто хорошо отдыхает, хорошо работает!

При ранней заявке поможем организовать трансфер (от 200-300 руб/чел в один конец).

Стоимость билета от 2000-2500 р./чел., в т.ч. 600р программа, ужин от 1400 до 1900р.

С собой можно привести торт, фрукты, напитки, призы для розыгрышей и награды.

Принимаем заявки от коллективов: 89142711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт, 49 км.

Сайт: http://orto-doydu.ru

Instagram: @orto_doydu_restoran