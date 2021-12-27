27.12.2021
12:35
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Якутск

Ужасы Якутска: нападение стаи собак на ребенка

В районе АГАТУ опять нападение стаи агрессивных собак — на этот раз отбиваться пришлось ребенку! видео происшествия распространяется в якутских соцсетях.


Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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