Ужасы Якутска. Бродячие собаки едят домашних

Дикие изменения в поведении бродячих собак 😮

Законопослушные владельцы собак сейчас садят своих четвероногих друзей на цепь, чтобы не убежали.

Но теперь прибегают бродячие собаки и начинают есть привязанных 😱

Все бродячие собаки превратились в каннибалов?

Как пишут в комментариях, это уже не первый случай. Владельцам собак теперь надо охранять своих питомцев.

Смотрим видео: