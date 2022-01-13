13.01.2022
19:58
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Происшествия

Ужасы Якутска. Бродячие собаки едят домашних

Дикие изменения в поведении бродячих собак 😮

Законопослушные владельцы собак сейчас садят своих четвероногих друзей на цепь, чтобы не убежали.

Но теперь прибегают бродячие собаки и начинают есть привязанных 😱
Все бродячие собаки превратились в каннибалов?

Как пишут в комментариях, это уже не первый случай. Владельцам собак теперь надо охранять своих питомцев.

Смотрим видео:

Источник: https://www.instagram.com/p/CYqrRkDIZwU/
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