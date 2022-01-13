13.01.2022
19:58
164
Происшествия
Ужасы Якутска. Бродячие собаки едят домашних
Дикие изменения в поведении бродячих собак 😮
Законопослушные владельцы собак сейчас садят своих четвероногих друзей на цепь, чтобы не убежали.
Но теперь прибегают бродячие собаки и начинают есть привязанных 😱
Все бродячие собаки превратились в каннибалов?
Как пишут в комментариях, это уже не первый случай. Владельцам собак теперь надо охранять своих питомцев.
Смотрим видео:
Источник: https://www.instagram.com/p/CYqrRkDIZwU/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
13.01.2022
5
13.01.2022
54
13.01.2022
745
13.01.2022
308
13.01.2022
477
13.01.2022
197
13.01.2022
220
13.01.2022
277
13.01.2022
175
13.01.2022
114
13.01.2022
302
13.01.2022
367
13.01.2022
224
13.01.2022
235
13.01.2022
550
13.01.2022
212
13.01.2022
251
13.01.2022
1792
13.01.2022
451
13.01.2022
525
13.01.2022
173
13.01.2022
372
13.01.2022
176
13.01.2022
220
13.01.2022
324
13.01.2022
296
13.01.2022
582
13.01.2022
2136
12.01.2022
1505
12.01.2022
272
12.01.2022
579
12.01.2022
415
12.01.2022
708
12.01.2022
1261
12.01.2022
518
12.01.2022
559
12.01.2022
455
12.01.2022
473
12.01.2022
1092
12.01.2022
434
12.01.2022
10555
ТОП НОВОСТИ
07.01.2022
17173
09.01.2022
11684
12.01.2022
10591
08.01.2022
7305
07.01.2022
3724
07.01.2022
3469
10.01.2022
3004