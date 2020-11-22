Ужасы обсерватора Якутска

В редакцию SakhaLife.Ru обратились пациенты якутского обсерватора, находящегося по ул. Губина, с жалобой на условия содержания. Приводим текст обращения полностью, стилистика авторов сохранена.

Здравствуйте

Лежим в обсерваторе на Губина 5 6 этаж с диагнозом ковид 19

За несколько дней прибывания в палатах не кварцевали . Не убирали

мусор 1 раз выносят . Питание ужасное

Одни быстрые углеводы .рис манка на воде .

Кусочек хлеба как марля. Рис в хлебных катлетах. В выпечки -рис . О диабетиках стол 9 вообще упоминания нет . Холодильник не мыли с времен царя гороха . Покрылся плесенью . Разных цветов и видов. На наши возмущения ответ один у персонала не к нам вопросы . А к кому ?

Лобанова Виктория Станиславовна

Фадеева Елена Николаевна

По лечению претензий нет . По уровню обслуживания дезинфекции и кормления вопросов много.