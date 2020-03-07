07.03.2020
14:28
1062

Якутск

Ужасы на Ленина 11

В редакцию SakhaLife.Ru прислали фото и аудио о состоянии дома в Якутске по адресу проспект Ленина 11

Источник: Из присланного
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