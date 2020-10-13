Ужасный случай в Якутии

Утром 13 октября 2020 года в Заречный МСО поступило сообщение о том, что на месте возгорания гаража, расположенного во дворе одного из частных домов села Томтор Мегино-Кангаласского района Якутии, обнаружены тела мужчин 22 и 26 лет со следами термического воздействия.

На место происшествия выехал старший следователь Заречного МСО, который провел осмотр места происшествия. Установлено, что помещение гаража частично повреждено огнем, тела мужчин обнаружены на передних сидениях автомашины «Субару-Легаси».

По данному факту начата доследственная проверка. По собранным на текущий момент данным следствия, смерть мужчин носит некриминальный характер. Вместе с тем, для установления причин их смерти назначены судебно-медицинские исследования.

В рамках проверки изъяты автомобиль и электрический провод, находящийся внутри гаража. Трупы направлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.