11.05.2021
17:30
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Судебная хроника

Ужасный случай в Якутии

В Якутии вынесен приговор жительнице Оленекского района, которая нанесла сыну ножевое ранение в грудь.

Прокуратура Оленёкского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летней ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры нанесла ножом удар в область грудной клетки своего сына, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для его жизни.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом наличия судимости приговорил женщину к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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