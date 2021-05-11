Ужасный случай в Якутии

В Якутии вынесен приговор жительнице Оленекского района, которая нанесла сыну ножевое ранение в грудь.

Прокуратура Оленёкского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 50-летней ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры нанесла ножом удар в область грудной клетки своего сына, причинив ему тяжкий вред здоровью, опасный для его жизни.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом наличия судимости приговорил женщину к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.