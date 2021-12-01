Ужасный случай в Нерюнгри — ловушка для наивных

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 51-летняя жительница г.Нерюнгри.

Якутянка увидела в интернете рекламу об инвестициях банка «Газпром». Пройдя по указанной ссылке, она зарегистрировалась в приложении. Вскоре поступил звонок с номера +7-495-374-16-76, мужчина представился сотрудником организации «Газпроминвест» и уточнил, оставляла ли она заявку на получение инвестиционного проекта, потерпевшая ответила утвердительно.

Затем связь была переключена на «аналитика» компании, женский голос был очень убедителен, были предложены услуги консультирования «куда лучше инвестировать для получения гарантированного дохода». Говорили грамотно, поэтому заявительница поверила. Далее нерюнгринка установила на телефон приложение «Meta Trader5» и стала действовать по указанию «аналитика. Потерпевшую убеждали, что для получения высокого дохода нужно вкладывать больше денег и посоветовали взять кредиты. Доверившись лжесотруднице, якутянка оформила несколько кредитов и «инвестировала» мошенникам денежные средства в сумме 1 563 774 рубля. Позже женщина поняла, что попалась на уловки аферистов.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не стоит доверять сомнительным предложениям в сети «Интернет» о быстром заработке, не отправляйте денежные средства на чужие счета.