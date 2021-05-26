Ужасный пожар в Якутии унес жизнь еще одного ребенка

Малолетний ребенок, который был госпитализирован после пожара в частном доме в селе Хатассы 25 мая, скончался в больнице, передает телеканал «Якутия 24».

«Годовалая девочка, пострадавшая при пожаре в Хатассах, скончалась утром 26 мая», — сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по республике.

Возгорание в частном доме произошло вчера, 25 мая. Тогда же в карете скорой помощи погиб обнаруженный в доме двухлетний мальчик.

По факту гибели детей проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины возгорания.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.