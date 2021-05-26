26.05.2021
12:30
245

Происшествия

Ужасный пожар в Якутии унес жизнь еще одного ребенка

Малолетний ребенок, который был госпитализирован после пожара в частном доме в селе Хатассы 25 мая, скончался в больнице, передает телеканал «Якутия 24».

«Годовалая девочка, пострадавшая при пожаре в Хатассах, скончалась утром 26 мая», — сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по республике.

Возгорание в частном доме произошло вчера, 25 мая. Тогда же в карете скорой помощи погиб обнаруженный в доме двухлетний мальчик.

По факту гибели детей проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины возгорания.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Страшная трагедия в пригороде Якутска
Фото: СУ СК РФ по Якутии
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/rebenok-postradavshij-pri-pozhare-v-prigorode-yakutska-skonchalsya-v-bolnicze
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх