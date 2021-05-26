26.05.2021
12:30
245
Происшествия
Ужасный пожар в Якутии унес жизнь еще одного ребенка
Малолетний ребенок, который был госпитализирован после пожара в частном доме в селе Хатассы 25 мая, скончался в больнице, передает телеканал «Якутия 24».
«Годовалая девочка, пострадавшая при пожаре в Хатассах, скончалась утром 26 мая», — сообщили в пресс-службу СУ СК РФ по республике.
Возгорание в частном доме произошло вчера, 25 мая. Тогда же в карете скорой помощи погиб обнаруженный в доме двухлетний мальчик.
По факту гибели детей проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины возгорания.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.
Фото: СУ СК РФ по Якутии
#республика саха (якутия)#рся#Саха#Ужасный пожар в Якутии унес жизнь еще одного ребенка#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
26.05.2021
218
26.05.2021
118
26.05.2021
179
26.05.2021
140
26.05.2021
243
26.05.2021
125
26.05.2021
187
26.05.2021
1045
26.05.2021
558
26.05.2021
313
26.05.2021
318
26.05.2021
184
26.05.2021
254
26.05.2021
283
26.05.2021
316
26.05.2021
370
26.05.2021
169
26.05.2021
375
26.05.2021
702
26.05.2021
241
26.05.2021
1802
26.05.2021
892
25.05.2021
2248
25.05.2021
663
25.05.2021
491
25.05.2021
597
25.05.2021
1109
25.05.2021
588
25.05.2021
1927
25.05.2021
344
25.05.2021
282
25.05.2021
435
25.05.2021
1456
25.05.2021
315
25.05.2021
306
25.05.2021
442
25.05.2021
270
25.05.2021
334
25.05.2021
752
25.05.2021
463
25.05.2021
310
25.05.2021
366
25.05.2021
456
25.05.2021
559
25.05.2021
1242
25.05.2021
341
25.05.2021
1304
25.05.2021
484
25.05.2021
350
25.05.2021
497
25.05.2021
433
25.05.2021
464
25.05.2021
924
25.05.2021
413
25.05.2021
797
ТОП НОВОСТИ
20.05.2021
4040
22.05.2021
3704
22.05.2021
3312
24.05.2021
3233
21.05.2021
3022
21.05.2021
3002
21.05.2021
2926
20.05.2021
2505