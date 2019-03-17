Ужасный случай в Якутске — резонанс властей

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) по обращению жительницы города Якутска с заявлением о совершении в отношении неё противоправных действий.

17 марта 2019 года около 4 часов в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что с территории детской площадки, расположенной возле жилого дома по улице Кузьмина города Якутска, неизвестный мужчина насильно посадил женщину в салон автомашины и скрылся в неустановленном направлении.

По данному факту следователями незамедлительно организована процессуальная проверка, и через непродолжительное время женщина самостоятельно обратилась в Следственный комитет.

В ходе проведённых сотрудниками Росгвардии и полиции оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение лица, причастного к совершению преступления. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

Кроме того, следователи проверяют возможную причастность к совершению противоправных деяний в отношении женщины ещё двух мужчин. По уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая

Фото СУ СК Якутии