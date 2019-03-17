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Происшествия
17 марта 2019, 17:05
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Ужасный случай в Якутске — резонанс властей

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) по обращению жительницы города Якутска с заявлением о совершении в отношении неё противоправных действий.

17 марта 2019 года около 4 часов в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что с территории детской площадки, расположенной возле жилого дома по улице Кузьмина города Якутска, неизвестный мужчина насильно посадил женщину в салон автомашины и   скрылся в неустановленном направлении.

По данному факту следователями незамедлительно организована процессуальная проверка,  и через непродолжительное время женщина самостоятельно обратилась в Следственный комитет.

В ходе проведённых сотрудниками Росгвардии и полиции оперативно-розыскных  мероприятий установлено местонахождение лица, причастного к совершению преступления. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

Кроме того, следователи проверяют возможную причастность к совершению  противоправных деяний в отношении женщины ещё двух мужчин. По уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая  

Фото СУ СК Якутии

Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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