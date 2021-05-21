Ужасные тротуары на Талом озере укладывал «добросовестный подрядчик»

Управление архитектуры и градостроительства при главе РС(Я) и Центр компетенций по вопросам развития городской среды «LETO» держат на контроле ситуацию с устранением нарушений по укладке тротуарных плит на озере Талое в г.Якутске.

ООО «ТИИТ», выполнившее подрядные работы на территории озера, зарекомендовало себя как добросовестного подрядчика. В ближайшие дни команда ООО «ТИИТ» выполнит необходимые восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств.

Стоит отметить, что короткий строительный сезон в условиях вечной мерзлоты усложняется несовершенством 44 Федерального Закона. Денежные средства, выделяемые Минстроем РФ из федерального бюджета на благоустройство территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», должны быть освоены в течение одного календарного года.

«С полной ответственностью мы шли на риски по принятию работ по Талому озеру. Мы понимали, работы по укладке плитки поздней осенью приведут к тому, что придется перекладывать и доводить работы по гарантийным обязательствам. Просим жителей Якутска отнестись с пониманием к данной ситуации. Мы будем регулярно освещать все работы на официальных сайтах и социальных страницах Управление архитектуры и градостроительства Республики Саха Якутия и ЦК LETO», — отметила руководитель Управления-главный архитектор Якутии Ирина Алексеева.

Выполнить все работы и уложиться в один строительный сезон возможно, если начать торги на подрядные работы заранее. Такая практика работы принята в 2021 году. Так, сейчас реализуются семь проектов, в том числе объекты в городах Верхоянск и Среднеколымск. Подрядчики по ним были определены в конце 2020 года. Все необходимые материалы завезены по зимнику, на местах разворачиваются строительные работы.



«Ситуация лучше в 12 малых городах республики — во многих уже созданы специальные муниципальные автономные учреждения (МАУ). Это позволяет освоить федеральные средства в текущем году и согласно 223 ФЗ заключить договора на больший̆ срок, внося оплату подрядчику только по мере принятия работ. Кроме того, задачами МАУ является содержание и эксплуатация общественных пространств», — добавила Ирина Алексеева.

Напомним, из-за зафиксированных нарушений был составлен комиссионный акт, направлено требование об устранении нарушений подрядчику в рамках гарантийных обязательств. В свою очередь исполнительный директор ООО «ТИИТ» Дмитрий Федоров заявил, что все работы будут завершены до 19 июля 2021 года.