Ужасные подробности происшествия в Якутии

12 июля около 14:30 в селе Кюкяй 33-летняя женщина, управляя мопедом Regulmoto Alpha RM-1 без государственных регистрационных знаков, допустила падение своей 7-летней пассажирки.

В результате происшествия девочка получила травму правой ноги, разрыв сухожилия, пострадавшая доставлена и госпитализирована в хирургическое отделение Сунтарской больницы. Мопедистка не пострадала.

В ходе проверки установлено, что женщина — водитель мопеда Regulmoto Alpha RM-1 не имеет водительского удостоверения. Проверка освидетельствования показала отрицательный результат, была трезвая. К административной ответственности по линии ГИБДД не привлекалась. В момент дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир-ребенок не имели средств защиты, мотошлемов.

Женщина поясняет тем, что девочка попросила покатать ее на мопеде, во время движения с ребенком почувствовала, что на заднем колесе что-то мешает, остановившись, увидела правую ногу девочки застрявшую между задним колесом и рамой.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.