Ужасное происшествие в Якутске

SakhaLife.ru.

Прокуратура Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище, с применением насилия) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, в мае т.г. 20-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в первый попавшийся подъезд многоквартирного дома и постучался в дверь чужой квартиры. Дверь открыл несовершеннолетний, полагавший, что пришла его мать.

Злоумышленник, оттолкнув ребенка, самовольно зашел в квартиру, а на требование последнего выйти нанес ему не менее двух ударов в область головы и туловища, причинив травму – перелом костей носа без смещения.

Хозяйка квартиры — мать несовершеннолетнего, придя домой увидев происходящее, вызвала сотрудников полиции, которые задержали обвиняемого.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.