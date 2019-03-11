Ужасное происшествие в Якутии

10 марта около 5 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Горному району поступило телефонное сообщение о том, что на ФАД «Вилюй» произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщалось о пострадавших.

По предварительным данным установлено, что 24-летний молодой человек, управляя автомобилем «Тойот Хайс», врезался левой передней частью в прицеп автомашины «КАМАЗ». Микроавтобус с семью пассажирами следовал из Верхневилюйского района в Якутск. Нескольких пассажиров он нашел при помощи мобильного приложения «Индрайвер».

В результате автопроисшествия перелом зубов получил 2-летний мальчик, находившийся на руках у матери в салоне «Тойоты».

Со слов водителя дорожной техники в момент ДТП он стоял на проезжей части и вытаскивал съехавшую в кювет иномарку. Знак аварийной остановки он не выставил. Столкновение произошло на повороте дороги.

В отношении водителя «Хайса» составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка. Кроме того, выяснилось, что он осуществлял предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения.

Автомобилисты в момент происшествия были трезвы. Возбуждено проведение административного расследования.

С наступлением весны в республике начались долгожданные вылазки на природу, поездки в природные парки, зоопарки, на дачу, ледовые городки центры семейного отдыха. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от взрослых. К сожалению, пренебрежение элементарными мерами безопасности родителями не только для себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок располагается на руках. В этом случае ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его оберегаем. При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Если при этом и сам взрослый не пристегнут ремнем безопасности, то это верная гибель для малыша. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения.