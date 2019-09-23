Ужасное происшествие в Якутии

Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) 22.09.2019 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

22.09.2019 в Мирнинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение по факту безвестного исчезновения малолетнего, 2007 г.р., который в 19 часов 30 минут 21.09.2019 ушел в неизвестном направлении из квартиры родственников.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 14 часов 05 минут 22.09.2019 на территории строящегося дома, расположенного по ул. Московская г. Мирный, обнаружено тело ребенка с признаками падения с высоты.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.