Ужасное ДТП в Якутске

Самые страшные автоаварии происходят по вине водителей, находящихся за рулём транспортных средств в состоянии опьянения.

Так, 25 мая около 4 часов утра в дежурную часть ГИБДД Якутска поступило сообщение о том, что на ул. Экспериментальная в озеро вылетел микроавтобус.

Незамедлительно на место аварии были направлены инспекторы ДПС и скорая помощь. По предварительной информации было установлено, что около 04 часов утра водитель 1990 г. р. управляя автомобилем «Тойота Хайс» двигаясь по ул. Экспериментальная в направлении ул. Мелиораторов при повороте направо не справился с рулевым управлением и допустил съезд, в результате чего наехал на пешеходное ограждение и касательно наехал на теплотрассу отопления домов.

В результате ДТП водитель «Хайса» был госпитализирован в медучреждение с тяжелыми травмами головы и переломами ноги.

Как выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, проведенное освидетельствование установило состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 0,86 мг/л. На мужчину был составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление ТС в состоянии опьянения без прав.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм в любых, в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству и т.п. Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают ряд грубых нарушений: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе и окружающим, навсегда откажитесь от употребления алкоголя за рулем, сделайте это законом своей жизни.