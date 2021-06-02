Ужасное ДТП в Ленске

1 июня около 2-х часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району Якутии поступила информация о том, что на дороге возле магазина лежит мужчина без сознания.

Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь.

По предварительным данным, стало известно, что 1 июня примерно с 1:30 до 2-х часов ночи неустановленный водитель управляя неустановленным автомобилем на ул.Победы г.Ленска, двигаясь задним ходом допустил наезд на мужчину, и в нарушение правил дорожного движения оставил место ДТП, участником которого являлся.

В результате наезда пешеход- мужчина получил тяжелую травму головы и множественные ушибы, был госпитализирован в реанимационное отделение больницы г.Ленска.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и камерам видеонаблюдения был разыскан водитель и его автомобиль марки “Фольсваген Туарег”.

Водителем оказался 42-летний мужчина, который имеет общий водительский стаж с 1996 г., имеет водительское удостоверение по категории “В,С,ВЕ,СЕ”. По проведенным освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения, результат прибора показал 0,18 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Водитель, давая пояснения, сознался в том, что совершил наезд на пешехода. С его слов, хотел поговорить с мужчиной подъехав поближе, а алкогольный напиток употребил после происшествия.

Установлена личность пострадавшего, им оказался 49-летний мужчина, опросить не представилось возможным, в связи с нахождением в крайне тяжелом состоянии.

В момент ДТП пешеход был в темной одежде, уличное освещение присутствовало.

Все материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет или арест до 15 суток по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ. Штраф за оставления места ДТП законом не предусмотрен. Если в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью или смерть другим участникам движения, то виновник, скрывшийся с места происшествия, будет привлечен к уголовной ответственности по ст.264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до 15 лет (в зависимости от тяжести последствий). Не стоит забывать, что в любом случае, оставление места ДТП повлечет лишь усиление вины.