Ужасное ДТП со скорой помощью — погибли врач и пациент…

30 апреля около двух часов ночи машина УАЗ «скорой помощи» выехала из п. Усть-Нера по вызову на 730-й километр федеральной автодороги «Колыма» в местность Кюбэмэ: стало плохо 48-летнему водителю автомашины КамАЗ, который следовал с сеном в Оймякон. Забрав больного, которому медики на месте оказали первую неотложную помощь, реанимобиль отправился в обратный путь. По пути следования, на 954-м километре автодороги «Колыма», около 11.00 ч. водитель скорой, по предварительной версии, не справился с управлением и совершил опрокидывание. Автомашина несколько раз перевернулась.

25-лений водитель, который в момент ДТП, не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из салона транспортного средства. 55-летнюю женщину-фельдшера, находившуюся на переднем пассажирском сидении, также при опрокидывании выбросило из машины. Врач 1967 г.р., находившаяся в салоне российского внедорожника, в результате опрокидывания получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. Пациент, которого везла бригада «скорой», также получил травмы, от которых позже скончался в районной больнице.

Выжившие в ДТП фельдшер и водитель находятся в медицинском учреждении, где их обследуют медики.

Водитель скорой имеет стаж вождения с 2019 года, был трезв, предрейсовый осмотр перед выездом прошел около часу ночи , в путевом листе имеется отметка выпускающего механика предприятия.

Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию.