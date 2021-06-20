Ужасная трагедия на старинном озере Якутска

Мужчина утонул в Белом озере в районе пригородной Мархи в субботу 19 июня, передает телеканал «Якутия 24». Вызов поступил в Службу спасения республики в 21.53 по местному времени. Тело передали сотрудникам полиции. В пресс-службе СУ СК РФ по региону сообщили, что личность утопшего установлена — это мужчина 1976 года рождения. На данный момент проводят проверку. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/muzhchina-utonul-v-prigorode-yakutska

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутия 24

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