Ужасная смерть на дороге произошла в Якутии

В Намском районе Якутии в результате ДТП погиб пассажир.

18 октября около 19 часов вечера на 118 км РАД «Нам» 36-летний водитель «Тойоты Ипсум», следуя из села Столбы в село Маймага с тремя пассажирами, не справился с управлением и совершил съезд с дороги на правую обочину с последующим опрокидыванием автомашины.

В результате происшествия 49-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

В момент ДТП погибший находился на переднем пассажирском сидении, не пристегнутый ремнем безопасности. Двое мужчин, 43 и 46 лет, находились в салоне автомобиля на заднем сидении, не пристегнутые ремнями безопасности. В результате ДТП они не пострадали.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет стаж вождения с 2011 г., имеет водительское удостоверение по категории «В», к административной ответственности по линии ГИБДД в текущем году привлекался 12 раз, из них 9 за превышение установленной скорости. В ДТП сам водитель травм не получил.

Проведенное освидетельствование у водителя показало положительный результат 0,71 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Со слов водителя следует, что он ехал со скоростью 80 км/ч, не смог справиться с рулевым управлением, также он поясняет, что спиртное выпил после происшествия.

Из объяснений пассажиров следует, что мужчины выпивали все вместе алкогольные напитки. Один из пассажиров ничего не помнит, а по словам второго, они решили поехать в другой гараж и до поездки выпили 2 бутылки водки.

Местом ДТП является 118 км. РАД «Нам», дорога в плане прямая, покрытие грунтовая, ширина проезжей части 12 м., в темное время суток, погода без осадков.

Состояние проезжей части со снежным накатом. На месте дорожно-транспортного происшествия недостатки в содержании улично-дорожной сети отсутствуют.

Материалы по факту ДТП переданы следствию.