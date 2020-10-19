19.10.2020
16:03
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Происшествия

Ужасная смерть на дороге произошла в Якутии

В Намском районе Якутии в результате ДТП погиб пассажир.

18 октября около 19 часов вечера на 118 км РАД «Нам» 36-летний водитель «Тойоты Ипсум», следуя из села Столбы в село Маймага с тремя пассажирами, не справился с управлением и совершил съезд с дороги на правую обочину с последующим опрокидыванием автомашины.

В  результате происшествия 49-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии  до приезда скорой помощи.

В момент ДТП погибший находился  на переднем пассажирском сидении, не пристегнутый ремнем безопасности. Двое мужчин, 43 и 46 лет, находились в салоне автомобиля на заднем сидении,  не пристегнутые ремнями  безопасности. В результате ДТП они не пострадали.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет стаж вождения с 2011 г.,  имеет  водительское удостоверение  по категории «В», к административной ответственности по линии ГИБДД  в текущем году привлекался 12 раз, из них 9  за превышение установленной скорости. В ДТП сам водитель травм не получил.

Проведенное освидетельствование у водителя показало положительный результат  0,71 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Со слов водителя следует, что он ехал со скоростью 80 км/ч, не смог справиться с рулевым управлением, также он поясняет, что спиртное выпил после происшествия.

Из объяснений пассажиров  следует, что мужчины выпивали все вместе алкогольные напитки. Один из пассажиров ничего не помнит, а по словам второго, они решили поехать в другой гараж и до поездки выпили 2 бутылки водки.   

Местом ДТП является 118 км.  РАД «Нам», дорога в плане прямая, покрытие грунтовая, ширина проезжей части 12 м., в темное время суток, погода без осадков. 

Состояние проезжей части со снежным накатом. На месте дорожно-транспортного происшествия недостатки в содержании улично-дорожной сети отсутствуют.

Материалы по факту ДТП  переданы следствию.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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