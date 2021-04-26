Ужасная авария в Якутии

25 апреля около 3 часов дня в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Оймяконскому району Якутии поступило телефонное сообщение о том, что в 2 км. от Усть-Неры возле дороги лежит автомобиль.

В ходе проверки информации сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что 35-летний мужчина, управляя автомашиной «Тойота Гранд Хайс», не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части и опрокинулось.

В момент ДТП в салоне микроавтобуса помимо водителя находились три пассажира, в том числе 4-летний ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести, 43-летняя женщина доставлена в реанимацию. Маленький пассажир с сотрясением головного мозга госпитализирован в местную больницу. Детское удерживающее устройство в салоне иномарки отсутствовало. Сам водитель не пострадал.

Результат освидетельствования показал, что автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов мужчины, он употребил спиртные напитки после автоаварии. Напомним, что согласно п. 2.7. ПДД РФ водителю запрещается употреблять алкогольные напитки после ДТП до проведения освидетельствования. За нарушение данного пункта автомобилисту предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, он привлечен к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования ремней безопасности, а при перевозке детей в обязательном порядке использование специальных детских удерживающих устройств. Маленького пассажира необходимо разместить в автокресло, соответствующее его возрасту, весу и росту, обучать несовершеннолетних пристегиваться с малого возраста. Особое значение так же имеет установка детского удерживающего устройства на сиденье автомобиля. Неправильная эксплуатация может привести к получению тяжелых травм маленьким пассажиром.