Ужас! Жителя Якутии пытали в гараже

В Верхоянском районе Якутии двое местных жителей осуждены к реальному лишению свободы за совершение вымогательства с применением насилия.

Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и совершения других действий имущественного характера, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

В суде установлено, что в январе 2022 года подсудимые, находясь в одном из гаражей п. Батагай, вымогали у общего знакомого денежные средства в размере 200 000 рублей, а также требовали у него увольнения с должности и при устройстве одного из подсудимых на его место выполнять за него его работу, применяя при этом в отношении мужчины физическую силу и угрожая расправой.

Потерпевший, будучи психологически сломленным и физически подавленным, во избежание дальнейшего применения в отношении него насилия, согласился на выполнение незаконных требований подсудимых.

Вину в совершенном преступлении подсудимые не признали.

Однако, в ходе судебного следствия государственным обвинителем суду представлена совокупность доказательств, подтверждающих виновность подсудимых в совершении указанного преступления, которые легли в основу обвинительного приговора.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил каждого из подсудимых к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.