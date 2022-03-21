Ужас: В Якутске мужчину до смерти забили гвоздодером

В Якутске вынесен обвинительный приговор двум мужчинам, признанным виновными в убийстве

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора двум ранее судимым жителям города Якутска 34 и 37 лет. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, один из подсудимых осужден за преступления, предусмотренные п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, и кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2020 года в гаражном боксе, расположенном на ул. Кальвица в городе Якутске, компания распивала спиртные напитки. В ходе распития между двумя мужчинами возникла ссора, и 34-летний осужденный приискал металлический гвоздодер, которым нанес множественные удары по голове, телу, рукам и ногам потерпевшего.

За преступными действиями подсудимого наблюдал его 37-летний приятель, который из чувства солидарности присоединился к товарищу и, забрав гвоздодер, продолжил нанесение им множественных ударов по голове и телу потерпевшего. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительный период времени на месте происшествия, а злоумышленники скрылись.

Позже, как установлено следствием, 37-летний подсудимый совершил кражу сотового телефона, кроссовок и денежных средств в сумме более 15 тыс. руб. у другого приятеля по застолью, переведя деньги посредством мобильного приложения и использовав их по своему усмотрению.

На протяжении некоторого времени мужчины скрывались от правоохранительных органов. Следствием проведен значительный объем следственных действий и во взаимодействии с сотрудниками ОРППЛ ОУР МУ МВД России «Якутское» личности злоумышленников были установлены.

Приговором суда оба признаны виновными и осуждены к наказанию в виде 15 лет 3 месяцев и 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



