Ужас! В Якутии вахтовик облил кипятком коллегу

Прокуратура Усть-Майского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2022 года, находясь в 76 км от п. Усть-Мая в вагон-доме топогеодезической бригады сейсморазведочной партии АО «Якутскгеофизика» на почве возникших разногласий на работе с одним из работников, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, вскипятил в кастрюле на газовой плите воду и вылил её на лежащего в кровати потерпевшего, в результате которого последнему причинены ожоги шеи, туловища, обеих конечностей общей площадью 45%.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.