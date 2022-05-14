Ужас! Днем на двух пешеходных переходах в Якутске сбили детей — они в больнице

В Якутске в субботний день совершены два наезда на несовершеннолетних

1. 14 мая около 12 часов дня в дежурную группы ГИБДД поступило телефонное сообщение о наезде на пешехода. Немедленно на место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Предварительно установлено, что на регулируемом перекрестке ул. Хабарова-Чиряева 47-летний водитель, управляя автомобилем Сузуки Эскудо, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила девочку в больницу.



2. Буквально в это же время в 11:50 на нерегулируемом перекрёстке ул. Лермонтова-Пушкина 35-летний водитель, управляя автомобилем, Ниссан Икс Трейл, не пропустив девочку на пешеходном переходе, совершил на нее наезд. Девочка — ученица 5-го класса одной из столичных школ была на велосипеде и, не спешившись с него, переезжала дорогу, при себе средств защиты не имела. С ее слов она направлялась со школы домой. Карета скорой медицинской помощи доставила ребенка для обследования в детский центр.

По проведенным освидетельствованиям водители в момент ДТП были трезвыми, по фактам происшествий проводится проверка. сообщает тгк ГИБДД14

Ранее ГИБДД Якутска сообщало о трех ДТП с пострадавшими, совершенными за последние сутки в столице Якутии. Роковой день для ДТП