Ужас! Три члена одной семьи умерли от коронавируса в Якутии

В Чурапчинском улусе от тяжелых последствий коронавируса скончались сразу три члена одной семьи — 65-летние супруги и их дочь – об этом сообщает Yakutia-Daily.ru

Первой 19 сентября умерла дочь — сорокалетняя женщина. 23 августа она привилась против COVID-19. Перед вакцинацией была осмотрена врачом-терапевтом, никаких противопоказаний не имела.

«Пациентка заболела в период формирования иммунитета. 10 сентября она обратилась за медпомощью, была госпитализирована 11 сентября. После телемедицинской консультации, состоявшейся 12 сентября, 13 сентября была направлена санрейсом в Якутск. Несмотря на все предпринятые меры медпомощи, 19 сентября ушла из жизни.

Женщина самостоятельно лечилась дома, за медпомощью обратилась поздно. Добавим, что она не работала медицинским работником уже год до заболевания, уволилась по собственному желанию», — сообщили в Чурапчинской ЦРБ.

Далее были госпитализированы с разницей в несколько дней супруги: мужчина поступил в больницу 13 октября, женщина — 17 октября. Женщина умерла 29 октября, через день скончался мужчина. Оба не были вакцинированы.

«Все три пациента являются членами одной семьи. К сожалению, несмотря на весь комплекс оказанной медицинской помощи, спасти их не удалось. Этот случай еще раз подтверждает, что новая коронавирусная инфекция приводит к летальным исходам, а также то, что иммунитет формируется не сразу», — прокомментировали в районной больнице.