Ужас! Соцработница обкрадывала 80-летнего подопечного пенсионера…

В прошлом году в Отделение МВД России по Оленекскому району обратилась местная жительница, представляющая интересы своего 80-летнего деда. Пенсионера беспокоил тот факт, что его банковская карта долгое время находится в руках соцработника, а отчетов по расходам от нее невозможно дождаться.

Родственница пояснила, что на счету пенсионера находилась крупная сумма денег, примерно около 150 000 рублей. Безусловно, пожилой человек сам отдал банковскую карту 30-летней женщине, осуществляющей его патронаж. Ему необходимы были лекарства, товары первой необходимости, иногда социальная работница оплачивала коммунальные расходы и другие платежи по счетам. Пенсионер и его внучка не смогли дождаться пояснений по тратам и обратились в полицию.

Началась проверка. Вдруг социальный работник уволилась с работы и скоропалительно покинула район. Она переехала в Якутск, где также устроилась на работу в патронажную организацию, осуществляющую уход за престарелыми людьми и инвалидами. Женщина напрочь отрицала факт использования денежных средств со счета потерпевшего для собственных нужд. К сожалению, пожилой человек умер, что значительно осложнило расследование данного уголовного дела.

Однако следователем Отделения МВД России по Оленекскому району были приняты исчерпывающие меры по расследованию уголовного дела по ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение». Установлен ущерб в размере свыше 16 000 рублей с пенсионного счета покойного.

В настоящее время ущерб полностью возмещен потерпевшей стороне. Расследование уголовного дела завершено.