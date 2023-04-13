Ужас! Обвалилась крыша крыльца школы в Якутске

Крыша обвалилась из-за снега на входе школы N15 в Якутске. Рядом были дети, сообщает очевидец. Повезло, что никто не пострадал. тгк @CRIMYAKUTIARU

Фото: тгк КримЯкутия Источник: тгк КримЯкутия

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