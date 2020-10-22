Ужас наяву: В Якутии зарезали спящего мужчину

Собранные следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю поселка Селиваново в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 10 июня 2020 года мужчина распивал спиртные напитки со своим бывшим зятем. В какой-то момент после того, как тот уснул, на почве внезапно возникшей личной неприязни, из чувства злобы и обиды к бывшему родственнику, усиленных алкогольным опьянением, он нанес ножом шесть ударов в грудную клетку спящего мужчины.

От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Как позже установили следователи, мотивом стала произошедшая ранее ссора между подсудимым и потерпевшим, обусловленная неоказанием бывшим зятем помощи своей бывшей жене и детям.

Подсудимый признал вину в совершенном преступлении в полном объеме и раскаялся в содеянном. Приговором суда он осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.