Узбекским спортсменам хапсагай напомнил их национальную борьбу

Всё большую популярность завоёвывает якутская борьба хапсагай среди других регионов и даже стран. Это доказали спортсмены на VII Спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке. Как отметили представители сборной Узбекистана, интересный вид спорта представляют сильнейшие борцы, передаёт ЯСИА.

«Хапсагай очень похож на нашу национальную борьбу за исключением некоторых моментов. Нам понравилось, было очень интересно участвовать здесь. Я очень доволен тем, какие результаты показали наши спортсмены. Мы даже думаем развивать этот вид у себя. А если будут, например, чемпионаты мира или Азии по хапсагаю, мы будем рады в них участвовать», — сказал тренер сборной Узбекистана Санжар Машрапов.

К слову, его ученик Хусниддин Абдукаримов вовсе узнал о якутской борьбе буквально вчера, а сегодня уже стал серебряным призёром. «Вчера услышал, что такое хапсагай, и подали заявку. Это хороший вид спорта. Оказывается, все хапсагаисты сильные спортсмены. В финальной схватке было действительно тяжело. Буду пробовать себя в этом виде и дальше», — поделился он. Отметим, всего на ковёр сегодня вышли 26 хапсагаистов, в том числе из Узбекистана и Ирана. Пять медалей высшего достоинства и одну бронзу забрали спортсмены из Якутии.