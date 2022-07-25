Узбекистан – Магадан: Автопробег корейцев доехал до Якутска

Первый вице-спикер парламента Якутии Александр Николаевич Жирков встретился с участниками международного автопробега ОКБК-2022, движущихся по маршруту Иркутск – Якутск – Магадан – Новосибирск. В общей сложности пусть автопробега составляет 34.000 км.

В делегацию автопробега вошли 8 человек из объединения корейцев в рамках объединения корейских бизнес клубов (ОКБК): руководитель автопробега Василий Квак; со-организатор автопробега, член бизнес клуба «Кореин» ОКБК Игорь Ким; член бизнес клуба «Вондон» ОКБК Никита Ан (г. Уссурийск); член оргкомитета, координатор по связи со СМИ и общественностью Лариса Лигай; ответственный за техническое обеспечение автопробега (Москва) Игорь Квак; предприниматель Алексей Когай; директор школы корейского языка г.Волгоград Ли Бом Чоль; заместитель председателя Волгоградского корейского центра «Мерине» Ирина Сим.

Члены автопробега выехали 20 июня из Узбекистана и посвятили свое путешествие 85-летию переселения корейцев в Среднюю Азию и 100-летию образования Якутской АССР.

Первый вице-спикер парламента Якутии Александр Николаевич Жирков тепло поприветствовал участников автопробега и вручил памятный сувенир. Беседа шла в уютной обстановке корейской кухни «Сурасан» о корейской диаспоре, сумевшей органично вписаться в этнокультуру Дальнего Востока и о Меморандуме, подписанном в 2019 году между Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Парламентом провинции Кёнсанбук-до Республики Корея. В Меморандуме говорится о том, что Стороны намерены развивать сотрудничество на основе принципов равноправия и взаимной выгоды. В частности, говорится о готовности укреплять двустороннее сотрудничество между законодательными собраниями, намерении содействовать укреплению дружеских отношений на основе доверия и взаимопонимания.

Первый заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков пожелал участникам автопробега удачной поездки и отличных впечатлений.