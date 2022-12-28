28.12.2022
12:38
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Праздники

Уютные домики, забавные снеговики, красивые елочки – открылась выставка «Новогодняя сказка»

Морозные узоры на окнах, уютные домики, забавные снеговики – в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского открылась выставка «Новогодняя сказка».

На экспозиции представлены домики Анисимовой Антонины Ивановны, герои волшебного города — фигурки «Kinder сюрприз» Лазаревой Яны Петровны, а красивые елочки из коллекции члена РОО «Коллекционеры Якутии» Коротовой Надежды Афанасьевны.

Красочная выставка будет радовать зрителей до 20 января 2023 г. (фойе 1 этажа ДДН)

Вход свободный.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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