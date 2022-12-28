28.12.2022
12:38
204
Праздники
Уютные домики, забавные снеговики, красивые елочки – открылась выставка «Новогодняя сказка»
Морозные узоры на окнах, уютные домики, забавные снеговики – в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского открылась выставка «Новогодняя сказка».
На экспозиции представлены домики Анисимовой Антонины Ивановны, герои волшебного города — фигурки «Kinder сюрприз» Лазаревой Яны Петровны, а красивые елочки из коллекции члена РОО «Коллекционеры Якутии» Коротовой Надежды Афанасьевны.
Красочная выставка будет радовать зрителей до 20 января 2023 г. (фойе 1 этажа ДДН)
Вход свободный.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.12.2022
0
27
28.12.2022
0
216
28.12.2022
0
718
28.12.2022
0
488
28.12.2022
0
116
28.12.2022
0
460
28.12.2022
0
255
28.12.2022
0
979
28.12.2022
0
279
28.12.2022
0
290
28.12.2022
0
201
28.12.2022
0
484
28.12.2022
0
2015
28.12.2022
0
387
28.12.2022
0
538
28.12.2022
0
529
28.12.2022
0
197
28.12.2022
0
270
28.12.2022
0
775
28.12.2022
0
342
28.12.2022
0
5111
28.12.2022
0
1319
27.12.2022
0
1100
27.12.2022
0
348
27.12.2022
0
423
27.12.2022
0
309
27.12.2022
0
787
27.12.2022
0
956
27.12.2022
0
892
27.12.2022
0
601
27.12.2022
0
256
27.12.2022
0
234
27.12.2022
0
748
27.12.2022
0
1913
27.12.2022
0
19650
27.12.2022
0
278
27.12.2022
0
360
27.12.2022
0
1195
27.12.2022
0
310
27.12.2022
1
550
27.12.2022
0
527
27.12.2022
0
547
27.12.2022
0
2634
27.12.2022
0
434
27.12.2022
1
1508
27.12.2022
0
784
27.12.2022
0
418
27.12.2022
0
477
27.12.2022
0
306
27.12.2022
0
559
27.12.2022
0
1710
27.12.2022
1
1361
27.12.2022
0
549
27.12.2022
0
1978
27.12.2022
0
378
27.12.2022
0
473
27.12.2022
0
524
ТОП НОВОСТИ
23.12.2022
Лучший комментарий
16
112003
26.12.2022
Лучший комментарий
21
40073
27.12.2022
0
19630
22.12.2022
0
18436
23.12.2022
0
17416
24.12.2022
0
14892
22.12.2022
0
14277
25.12.2022
0
13451
25.12.2022
0
12043
Добавить комментарий