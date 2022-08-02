Увы, якутские волейболисты завершили матчи на играх Дети Азии

Якутские волейболисты завершили соревнования на Международных спортивных играх «Дети Азии», которые в эти дни проходят во Владивостоке.

Вчера прошли последние круговые игры по пляжному волейболу среди юношей и девушек. Всего в плей-офф вошли четыре лучшие команды. Якутские спортсмены как девушки, так и парни стали пятыми и не смогли пробиться дальше.

Среди юношей было представлено шесть команд. Якутская команда по итогам игр заняла пятое место с одной победой. Сегодня они проиграли Узбекистану, а на второй игре одержали победу у волейболистов из Кыргызстана.



Среди девушек якутская команда также заняла пятое место из семи. В зачёте у них одна победа и тоже над командой из Кыргызстана. Сегодня девушки играли со второй командой Приморского края и Армении и потерпели поражения.



