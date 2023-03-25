Увы! Котик не смог взлететь — штиль на озере

На шоу воздушных змеев пришло немало якутян. Но как сообщил тгк PRyanya Якутия, штиль на озере, все ветра исчезли, когда надо. В результате ярко-желтый котик так и не смог взлететь, остался лежать на пузе, к разочарованию детворы. Но может, еще не вечер?

Народу на озере намного больше, чем взлетевших змеев. На берегу у сквера Матери концерт, на мосту пробка.

Видео тгк Якутск вечерний