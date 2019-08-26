Уволенный заммэра продолжает работать — источник

Немудрено запутаться в увольнениях и прочих неприятностях, которые случаются с заместителями мэра Якутска.

Сегодня с утра Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска сообщил, что Михаил ВОРОБЬЕВ, до сих пор работавший заместителем мэра по финансам и экономике, назначен руководителем АО «Теплоэнергия». А его руководитель Максим ТРОФИМОВ занял пост заместителя мэра, соответственно, освобожденный Воробьевым. В СМИ проходила информация, что Воробьев считается одним из спонсоров предвыборной кампании Сарданы Авксентьевой.

Чуть ли не одновременно прокуратура распространила пресс-релиз, в котором, как обычно, без персональных данных сообщила о том, что расторгнут контракт с заместителем мэра, нарушившим законодательство о муниципальной службе и о противодействии коррупции. Чиновник не подал декларации о доходах и имуществе на себя и супругу, а так же, на момент назначения на муниципальную службу он участвовал в управлении 5-ти коммерческих фирм.

В этом пресс-релизе речь шла не о Воробьеве, как можно было подумать, а о Евгении ГРИГОРЬЕВЕ, который 7 июня спешно был назначен и.о. заместителя мэра по развитию территорий после ареста Василия ГОГОЛЕВА, подозреваемого в получении взятки в 114 миллионов рублей и проходящем по резонансному уголовному делу вместе с Георгием КАРАМЗИНЫМ и Татьяной САМСОНОВОЙ, представляющими группу компаний «Утум». Считается, что это тоже спонсоры предвыборной кампании Сарданы Авксентьевой.

На данный момент все предписания прокуратуры устранены, и Евгений Григорьев вновь на посту, сообщила SakhaLife Марина ТОЙТОНОВА, руководитель Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Окружной администрации Якутска. В данный момент Евгений Григорьев находится в командировке, но он работает заместителем мэра, все противоречия устранены, добавила она.