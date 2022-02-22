Уволенный директор театра покидает Якутию

Юрий МАКАРОВ, директор – художественный руководитель Нюрбинского драмтеатра вечером 21 февраля написал в своем фейсбуке:

— Я устал..Ухожу..Всем,моим поклонникам,Спасибо!!!!!

Недоумевающие френды задали множество вопросов. Куда уходит Юрий Алексеевич? Может быть, просто из фейсбука? В отпуск? На отдых? Однако истинную причину не угадал никто. Отвечая на вопросы подписчиков, Макаров ответил:

— переезжаю в Калининград…меня новый министр уволил.

Одни не поверили, другие стали сочувствовать, третьи выразили негодование.

SakhaLife обратился за комментариями к Юрию Макарову и министерство культуры, однако они поступят, скорее всего, в рабочее время.

Юрий Макаров возглавляет Нюрбинский драмтеатр 10 лет – с 4 декабря 2011 г.

Макаров Юрий Алексеевич – художественный руководитель – директор, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина в г. Москве. Начал работу в 1987 году артистом в Нюрбинском театре драмы. Талантливого артиста в 1989 году руководство театра назначило режиссёром, а в 1991 – художественным руководителем театра. С именем Юрия Макарова связан новый взлёт Нюрбинского театра. Им поставлено более 20-ти спектаклей, в том числе во Франции, Тюмени, Якутском государственном театре оперы и балета им. Суоруна Омоллона, Саха академическом театре им. П.А.Ойунского, Театре юмора и сатиры, Нерюнгринском театре актёра и кукол. Спектакли режиссёра Макарова, как пишут театроведы, рождаются не на сцене, а в голове у зрителя.

Летом 2019 года была вбита первая свая нового здания Нюрбинского передвижного драмтеатра. Как заявил директор Макаров, это событие ждали 53 года. Новое здание распахнет свои двери для зрителей летом 2022-го.