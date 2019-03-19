Уволенного по статье участкового из Якутии заставили вернуть деньги

Решением суда с мужчины взыскано 124 тысячи рублей, потраченных на его образование.

По соглашению сторон молодой человек после ВУЗа должен был прослужить в органах внутренних дел пять лет. После окончания Дальневосточного юридического института МВД России мужчину назначили участковым уполномоченным полиции по Кобяйскому району. В 2018 году, проработав 3 года 7 месяцев 2 дня, сотрудника уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД» .

Так как мужчина не выполнил условия контракта, МВД потребовало выплаты компенсации, а именно затрат на обучение в размере 123 957,78 руб. Ответчик не согласился с иском, однако он был удовлетворен. После решения суда первой инстанции экс-полицейский обжаловал решение в Верховный суд РС(Я). Рассмотрев дело, суд апелляционной инстанции оставил решение в силе.

«Нарушений норм материального и процессуального права, повлекших вынесение незаконного решения, в том числе и тех, на которые имеются ссылки в апелляционной жалобе, судом не допущено, юридически значимые обстоятельства установлены полном и правильно, доводы жалобы не содержат оснований к отмене решения суда» — постановил Верховный суд РС(Я).

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